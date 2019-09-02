Певец Михаил Шуфутинский порадует своих поклонников сольным концертом, который состоится 3 сентября в столице. Программа артиста совпала с датой, которая уже давно стала интернет-мемом.

"Прощаемся с летом! Скоро третье сентября", — написал Шуфутинский в социальных сетях.

Корреспондент Nation News также связался с представительницей Шуфутинского Татьяной Пищиц, которая рассказала, что с нетерпением ждет возвращения исполнителя на сцену: "Михаила Захаровича это радует, хоть песня записана очень давно, но она набирает обороты с каждым годом. Этот концерт нельзя назвать рядовым именно из-за даты. Будет микс из новых и старых песен, выступление балета, оркестра".