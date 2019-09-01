В Сети появилось видео c концерта Nirvana
1 сентября 2019, 20:55 [ «Аргументы Недели» ]
В Интернете появилось видео с концерта культовой гранж-группы Nirvana, отыгранного музыкантами в 1993 году. В ходе выступления были исполнены многие хиты коллектива.
Видео с названием Live & Loud появилось в Сети 30 августа на официальном YouTube-канале группы, передаёт Dni24. Живое выступление прошло в середине декабря 1993 года, после чего вошло в в юбилейное переиздание альбома Nirvana «Utero». Отмечается, что на сегодняшний день в YouTube доступны лишь некоторые из песен с концерта. О том, появятся ли в Сети остальные – пока не известно.