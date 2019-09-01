Рудковская и Плющенко не станут отдавать сына в школу

Российский продюсер Яна Рудковская рассказала, что её шестилетний сын Саша не будет ходить в школу. У ребёнка много времени уходит на тренировки по фигурному катанию.

Рудковская призналась, что ребёнок будет числиться в одной из школ, но только для того, чтобы сдавать экзамены. Обучение Саши будет проходить на дому с репетиторами. При этом Продюсер отмечает, что Гном Гномыч будет сам оплачивать своё обучение. Сейчас мальчик уже тратит свой заработок на оплату няни, водителя, охранника и тренировки, передаёт СтарХит.

Решение обучать Сашу дома обусловлено напряженным графиком ребенка. С девяти утра и до пяти вечера он занимается фигурным катанием, имея полуторачасовой перерыв на отдых и обед. При этом родители мальчика Яна Рудковская и Евгений Плющенко заверяют, что Саша находит время и на простые детские радости как игры и общение с друзьями.