52-летняя Рената Литвинова продемонстрировала идеальную фигуру в алом купальнике

52-летняя актриса и режиссер Рената Литвинова продемонстрировала фотографию, на которой она запечатлена в алом купальнике. Поклонники обратили внимание на идеальную фигуру знаменитой артистки.

На фото Литвинова позирует на палубе яхты. Для отдыха актриса выбрала купальный костюм в ретро-стиле – он абсолютно закрытый с небольшими шортиками.

На данном снимке можно заметить, что у Ренаты нет ни грамма лишнего веса – женщина является обладательницей плоского живота, стройных ног и подтянутых рук. Фолловеры артистки пришли в восторг от этого кадра и заявили, что Литвинова в прекрасной форме.