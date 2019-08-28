Актриса Мария Миронова беременна вторым ребенком

Актриса театра и кино Мария Миронова беременна вторым ребенком. 46-летняя артистка сама написала в Инстаграм о своем интересном положении. Мария Андреевна вырастила сына Андрея, рожденного в браке с Игорем Удаловым. Миронова вышла замуж совсем молоденькой. Ее старшему сыну - 27 лет.

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Сейчас для женщины "чудное время в ожидании новой жизни".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мария Миронова Менакер (@mariya_mironova_actress)28 Авг 2019 в 3:35 PDT

Мария Миронова - дочь знаменитого актера Андрея Миронова и актрисы Екатерины Градовой. Об отце будущего ребенка актриса предпочитает не распространяться. Вообще Миронова не любит рассказывать о личной жизни. Известно, что ее первым мужем был Игорь Удалов. Они сохранили хорошие отношения после развода.

И вот сегодня Мария Миронова написала в Инстаграм хорошую новость. Она ждет ребенка. Поклонники актрисы с радостью восприняли признание актрисы: "Машенька, золотая вы наша. Я сегодня была шокированно-обрадованной от новости, про которую вы рассказали в прямом эфире. Как я рада за вас, да нет же - я просто счастлива за вас!!!!!" (орфография и пунктуация сохранены)

Миронова сейчас отдыхает и путешествует по Греции. Мария опубликовала фото, на которых она в просторных нарядах и написала: "Какое же это чудное время в ожидании новой жизни. Время течет так медленно, как в детстве. В начале ты волнуешься, переживаешь, хочешь поторопить, живёшь в будущем. А потом в какой то момент начинаешь чувствовать ее, эту жизнь, она уже здесь и сейчас, она есть, бьётся, хотя еще не родилась. И этот момент "здесь и сейчас" самый прекрасный и единственно настоящий".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мария Миронова Менакер (@mariya_mironova_actress)26 Авг 2019 в 5:23 PDT

Большая разница между детьми у телеведущей Леры Кудрявцевой.