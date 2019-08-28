79-летний Эммануил Виторган признался, что вновь стал отцом

79-летний артист Эммануил Виторган минувшей ночью поделился с поклонниками радостной новостью. Согласно последней информации, совсем недавно у актера и его жены Ирины Млодик родилась вторая дочь.

Подчеркивается, что вторую девочку, которая появилась в семье было решено назвать Кларой, передает утром в среду, 28 августа, портал teleprogramma.pro.

Эммануил Виторган опубликовал на своей страничке в социальной сети снимок, на котором он запечатлен с супругой и их общими дочками. Можно увидеть, что Этель растет кудрявой блондинкой, а вот Клара появилась на свет темноволосой. Поклонники поздравляют пару с пополнением.