Верник защитил сына, использующего деньги вместо носового платка

Игорь Верник объяснил фотографию сына, на которой молодой человек использует пятитысячную купюру вместо носового платка. По словам Верника, в фотографии нет ничего такого, что могло бы кого-то оскорбить.

Актёр рассказал, что снимок был сделан во время съёмок фильма, в котором его сын Григорий играет богатого молодого человека. Попавшая в Сеть фотография была сделана на съёмочной площадке, заверил Верник.

«Сын в нем снялся. Съемки проходили неделю назад. Он играет гламурного подонка вместе со своим однокурсником. Это просто кадр со съемочной площадки», - рассказал артист после того, как в адрес его сына посыпались возмущённые комментарии.