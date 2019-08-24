Канделаки рассказала, что временами ей снятся провокационные сны

Тина Канделаки на своей страничке в социальной сети Instagram призналась, что иногда ей снятся кошмары. Недавно во время отдыха на греческом побережье известной телеведущей приснился страшный сон.

Тина опубликовала в своем аккаунте снимок в роскошном бирюзовом купальнике на фоне зарослей зеленого кустарника и голубого неба. Многие подписчики высоко оценили идеальную фигуру телеведущей.

В подписи же к данному снимку Канделаки призналась, что накануне увидела провокационный сон, от которого ее буквально прошиб холодный пот. Тине снилось, что нарушила сразу два своих табу: сахар и молоко.

Дело в том, что девушке приснилось, как она с удовольствием уплетает мороженое. Причем, не отказали себе в лакомстве и ее друзья. При одной мысли о том, что сказал бы на это ее тренер, Канделаки содрогнулась.

"Проснулась в холодном поту с мыслью, что мой тренер Миша поймал меня с поличным. Мысль о разочаровании, которое мой тренер наверняка бы испытал, случись такой казус на самом деле, - дань уважения его работе".



