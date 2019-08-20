Балерина Анастасия Волочкова объяснила, почему ее фотографии в бикини собирают огромное количество просмотров. Артистка также порекомендовала звездам российского шоу-бизнеса "привести в порядок телеса".

Анастасия отметила, что многие знаменитости осуждают ее снимки в купальниках, говоря, что это некрасиво. Волочкова уверена, что подобные выпады являются обычной завистью, передает teleprogramma.pro. Звезда посоветовала российским артисткам заняться своей фигурой, чтобы мужчинам было приятно смотреть на них, а не на балерину.

Танцовщица в беседе с Аллой Довлатовой также призналась, что уже давно не обращает внимания на критику пользователей соцсетей.