Английский актёр Мартин Фримен рассказал, стоит ли поклонникам сериала «Шерлок» ждать продолжения любимого телепроекта. По словам Фримена, актёры были бы рады вернуться к этой работе.

Британец признался, что вероятность пятого сезона сериала обсуждается редко. Это объясняется занятостью актёрского состава во многих других проектах. Также он отметил, что для продолжения сериала сценаристам придётся придумать что-то особенное, передаёт piter.tv.

«Если это и правда будет содержательно и интересно, то все участники проекта будут только рады. Мне всегда этот сериал казался настоящим событием, и если мы будем продолжать, нам нужно что-то достойное. Мы не можем вернуться с чем-то просто хорошим», - считает Фримен.