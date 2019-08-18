Российская телеведущая Ксения Собчак поделилась с поклонниками своими размышлениями о «правильной» жизни. По мнению звезды, спокойная жизнь является скучной.

Собчак рассказала подписчикам в соцсети, что способна жить спокойно и не эпатировать публику. Однако телеведущая призналась, что такая жизнь кажется ей скучной.

«Я, разумеется, умею вести себя нормально. Но как же это скучно. Правильная еда, правильное поведение, правильные слова и поступки, а в итоге ты внутри весь сжался и заснул. Лучше уж встать и насрать на стол, чем жить "правильно" по чужим правилам», - считает Собчак.