На Ольгу Бузову пожаловались в Генпрокуратуру

Общественник Виталий Бородин пожаловался Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке на Инстаграм ведущей реалити-шоу "Дом-2" Ольги Бузовой. Бузова сняла себя на видео, как она облизывает тарелки после еды, словно голодная, и назвала себя блокадницей.

Ольга Бузова объяснила суть шутки про "блокадницу"

Бородина возмутила шутка Бузовой про блокаду, и он обратился в Генпрокуратуру, - передает "Пятый канал". Общественник предположил, что, размещая это видео в соцсети, знаменитость могла находиться в состоянии аффекта, "возможно наркотического или какого-либо еще".

В сети из-за этого ролика разгорелся настоящий скандал. Ее уже раскритиковали актер Михаил Боярский и продюсер Иосиф Пригожин.

Станислав Садальский защитил Бузову: "Оля - абсолютно человек не злобный. Она, может быть, наивная, другие могут сказать: дура. Но она человек хороший, Оля. И здесь не надо из этого раздувать проблему", - считает Садальский.