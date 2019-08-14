Иосиф Пригожин прокомментировал слова Бузовой про блокадницу

Российский продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал видео Ольги Бузовой, где певица после еды облизала тарелку, а затем назвала себя блокадницей. Пригожин уверен, что подобными провокационными действиями девушка старается привлечь внимание.

Продюсер сравнил певицу с маленьким ребенком, который ищет способ обратить на себя внимание окружающих. «Как маленькие дети выпендриваются, для того чтобы их заметили — вот из той же сери», - считает Пригожин.

При этом мать Бузовой Ирина заступилась за дочь. Она рассказала, что бабушка Ольги действительно пережила блокаду Ленинграда, а привычка облизывать тарелки «передается в генах», передаёт РИА Новости.