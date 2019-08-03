Дочь Виторгана показала снимок с Нинидзе
3 августа 2019, 16:44 [ «Аргументы Недели» ]
Дочь Максима Виторгана Полина, судя по всему, подружилась с Нино Нинидзе, с которой у отца, по слухам, набирает обороты страстный роман. По крайней мере, совместное фото девушек уже появилось в Сети.
Похоже, что 23-летняя Полина нашла общий язык с актрисой, которая старше ее лишь на пять лет. Напомним, что Нинидзе только недавно отпраздновала 28-летие. А Максим Виторган в сентябре отметит 47-летие.
Полина и Нино запечатлены на совместном селфи, которое появилось в аккаунтах обеих в Instagram. На опубликованном девушками снимке они явно весело дурачатся, натянув себе на головы футболку и свитер.
Между тем, Нино и Виторган все еще отрицают какие-либо отношения и умалчивают, какого рода общение происходит между ними. Нинидзе настаивает, что сейчас разводится с мужем и не готова ни к каким романам.