Виктория Дайнеко поделилась снимком в купальнике без фильтров

Известная российская певица Виктория Дайнеко, которая сейчас отдыхает в Майами, показала фотографию в купальнике без фильтров. Поклонники артистки высоко оценили новый снимок 32-летней женщины.

Многие одобрили смелость Виктории, которая не стала ретушировать несовершенства кожи и показала свое "реальное" тело. Фолловеры подчеркнули, что им надоели глянцевые, "отполированные" в фотошопе фигуры знаменитостей.

Нашлись, однако, и хейтеры, которым кадр пришелся не по душе. Некоторые указали на "целлюлит" Дайнеко, другим показалось, что она слишком худая, а третьи и вовсе не поверили, что на снимке нет ретуши. Певица никак не отреагировала на негативные комментарии.