Владимир Машков рассказал, когда собирается вернуться в кино

Народный артист России Владимир Машков рассказал, что намерен снова сниматься в кино, однако до этого ему нежно наладить работу в театре Олега Табакова, где актёр занимает должность художественного руководителя.

«Если наладится моя работа, которая очень ответственна, тогда, может, что-то появится в кино. В данный момент я увлечен деятельностью, которой занимаюсь», - признался Машков. По словам артиста, он нисколько не расстроен, что в настоящее время не может отправиться в «самостоятельное плавание».

Машков возглавил Московский театр-студию Олега Табакова в прошлом году. В начале этого года он заявил, что уходит из кино, поскольку не может совмещать должность худрука и съёмки, передаёт Мир24.