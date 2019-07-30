Владимир Машков рассказал, когда собирается вернуться в кино
30 июля 2019, 23:01 [ «Аргументы Недели» ]
Народный артист России Владимир Машков рассказал, что намерен снова сниматься в кино, однако до этого ему нежно наладить работу в театре Олега Табакова, где актёр занимает должность художественного руководителя.
«Если наладится моя работа, которая очень ответственна, тогда, может, что-то появится в кино. В данный момент я увлечен деятельностью, которой занимаюсь», - признался Машков. По словам артиста, он нисколько не расстроен, что в настоящее время не может отправиться в «самостоятельное плавание».
Машков возглавил Московский театр-студию Олега Табакова в прошлом году. В начале этого года он заявил, что уходит из кино, поскольку не может совмещать должность худрука и съёмки, передаёт Мир24.