Российскую актрису и телеведущую Эвелину Бледанс трудно причислить к тем, кого называют "баловень судьбы". На ее долю выпало немало испытаний, но эта женщина продолжает идти вперед с гордо поднятой головой.

Однако, и у Эвелины бывают моменты слабости. Пример тому - опубликованный накануне пост на ее страничке в соцсети Instagram. На фото Бледанс нежится на одном из ялтинских пляжей, лежа в прибрежных волнах. На лице актрисы играет счастливая улыбка.

Но вот подпись к снимку печальна: "Когда известие обжигает тебя, как холодной волной, и ты не понимаешь, куда бежать со своими вопросами, переживаниями и опасениями... «Улыбайся!!!». Как же я устала улыбаться в своей незащищенности...", - написано под фото.

По словам Эвелины, ей очень хочется быть уверенной в завтрашнем дне, но иногда она понимает, как тяжело ей быть одной: "Конечно, я такая сильная и со всем могу справиться, но, Господи, как мне страшно иногда... Когда уже закончатся испытания, которые посылает мне судьба?!".



