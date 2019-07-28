Эвелина Бледанс: "Как же я устала улыбаться"
28 июля 2019, 22:44 [ «Аргументы Недели» ]
Российскую актрису и телеведущую Эвелину Бледанс трудно причислить к тем, кого называют "баловень судьбы". На ее долю выпало немало испытаний, но эта женщина продолжает идти вперед с гордо поднятой головой.
Однако, и у Эвелины бывают моменты слабости. Пример тому - опубликованный накануне пост на ее страничке в соцсети Instagram. На фото Бледанс нежится на одном из ялтинских пляжей, лежа в прибрежных волнах. На лице актрисы играет счастливая улыбка.
Но вот подпись к снимку печальна: "Когда известие обжигает тебя, как холодной волной, и ты не понимаешь, куда бежать со своими вопросами, переживаниями и опасениями... «Улыбайся!!!». Как же я устала улыбаться в своей незащищенности...", - написано под фото.
По словам Эвелины, ей очень хочется быть уверенной в завтрашнем дне, но иногда она понимает, как тяжело ей быть одной: "Конечно, я такая сильная и со всем могу справиться, но, Господи, как мне страшно иногда... Когда уже закончатся испытания, которые посылает мне судьба?!".
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Когда известие обжигает тебя, как холодной волной и ты не понимаешь куда бежать со своими вопросами , переживаниями и опасениями.... -«Улыбайся!!!» Как же я устала улыбаться в своей незащищённости... Как же хочется быть уверенной в завтрашнем дне.... Но, так иногда тяжело быть одной... Конечно, я такая сильная и со всем могу справиться, но, Господи, как мне страшно иногда... Когда уже закончатся испытания, которые посылает мне судьба?!