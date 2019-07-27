Актриса Надежда Михалкова сфотографировалась в простом черном платье и произвела фурор в сети

Актриса Надежда Михалкова сфотографировалась ночью у фонтана в простом черном платье с открытыми плечами и произвела фурор в сети. "Дорогая простота, отлично выглядите, Надежда", "Роскошная", "Как из фильма Феллини!" - сделали подписчики комплимент актрисе.

Подруги Надежды Оболенцевой выложили в сети фото с ее свадьбы с Резо Гигинеишвили

Два года назад Надя Михалкова развелась с режиссером Резо Гигинеишвили. Они прожили семь лет. Он называл ее "моя любимая девочка". Отношения пары не смогли спасти даже двое детей - дочь Нино и сын Иван.

Надежда за все это время никогда слова не проронила в адрес своего бывшего. Михалкова не обмолвилась словом и по поводу недавней свадьбы Резо с бизнесвумен, своей тезкой Надеждой Оболенцевой.

Фолловеры, разбирающиеся в моде, заметили, что похожее, как у Михалковой на фото черное платье с открытыми плечами, британская принцесса Диана надела для выхода в свет после того, как узнала об измене своего супруга принца Чарльза.

Платье у принцессы Дианы было от греческого дизайнера Кристины Стамболиан.