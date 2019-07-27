Вдова Хворостовского Флоранс опубликовала фото старшей дочери артиста

Вдова оперного певца Дмитрия Хворостовского Флоранс Илли - Хворостовская опубликовала фото старшей дочери артиста Александры. 23-летняя дочь знаменитого баритона Саша окончила вуз.

Вдова Дмитрия Хворостовского опубликовала фото старшего сына певца, который вырос копией отца

Флоранс поддерживает хорошие отношения со старшими детьми супруга, рожденными в браке с балериной из Красноярского театра Светланой Ивановой. В этом году университеты в Англии закончили близнецы - Данила и Александра Хворостовские.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Florence (@flosha1)26 Июл 2019 в 12:30 PDT



Они с детства жили с родителями в Лондоне. Данилу сейчас называют Даниэлем.

Несколько дней назад Флоранс Илли - Хворостовская поздравила с окончанием вуза Даниэля, а вчера - Александру.

"Моя великолепная, красивая падчерица Саша получила диплом!!! Ты не представляешь, как я рада за тебя и как горжусь тобой! Я знаю, что твои родители наблюдают за тобой и «взрываются» от гордости! Молодец, милая. Ты так этого заслуживаешь! Я люблю тебя", – написала под фото вдова Дмитрия Хворостовского.

Напомним, Флоранс в браке с артистом родила сына и дочь. Всего у Хворостовского было пятеро детей.

Он женился на Светлане Ивановой и у нее уже была девятилетняя дочь Мария. Артист удочерил девочку.

Мария также поздравила брата и сестру с окончанием университета: "Мы так гордимся тобой, Саша!! Ты сделала это! Ты даже не представляешь, каким особенным был вчерашний день, и, как я представляю, твои родители полны радости и гордости, наблюдая, как ты растешь и достигаешь главных вех в жизни. Мы любим тебя".