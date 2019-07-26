Суд запретил выезд за границу и заблокировал счета футболисту Дмитрию Тарасову из-за алиментов

Бывший муж Ольги Бузовой футболист Дмитрий Тарасов стал временно невыездным. 32-летний Тарасов женат третий раз. От первого брака у него растет дочь Ангелина. Первая жена футболиста впервые за 10 лет потребовала индексации размера ежемесячных выплат на их ребенка.

Оксана около двух лет судится с Тарасовым из-за алиментов. Ее защищает адвокат Сергей Жорин. По подсчетам юристов, футболист задолжал за это время бывшей супруге на содержание дочери около 15 миллионов рублей, - сообщает "СтарХит".

Тарасов, который недавно покинул ФК "Локомотив" и прооперировался в Италии, проиграл суд.

По решению суда, все счета экс-игрока сборной России по футболу арестованы. Также ему запрещен выезд за пределы России.

"Дмитрий Тарасов проиграл нам очередной суд по алиментам. Итог: арестован новый автомобиль Дмитрия, арестованы все счета, закрыт выезд за пределы РФ", - резюмировал адвокат.

Тарасов в последней игре сезона получил травму ноги и поехал на операцию в Италию. Клуб отказался оплачивать расходы бывшему игроку. В Инстаграм футболист опубликовал фото из клиники. В Италии он находится с третьей женой моделью Анастасией Костенко и маленькой дочерью.

Тарасов в этом году начал общаться со своей старшей дочкой. В июне он с супругой взял девочку в поездку в Турцию. Оксана призналась тогда, что впервые за долгое время рассталась с Ангелиной и очень по ней скучает, но рада, что отец Ангелины перестал "увиливать" от общения с ней.