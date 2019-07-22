Российский шоумен и телеведущий Дмитрий Хрусталёв женился на своей возлюбленной певице Марии Гончарук. Хрусталёв официально представил Гончарук в качестве своей девушки в 2017 году.

Знакомые телеведущего уверяют: Дмитрий влюбился в Марию практически сразу. Шоумен баловал избранницу красивыми букетами и романтическими свиданиями. Вместе влюблённые начали много путешествовать и объездили несколько стран, передаёт СтарХит.

«Во время поездки за границу Дима сделал Маше предложение руки и сердца, подарил роскошное кольцо. Дело давно шло к свадьбе, ребята безумно счастливы. Семья Марии, которая живет в Киеве, одобрила ее выбор, они познакомились с Митей, он всех очаровал», - рассказали знакомые пары.