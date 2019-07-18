Алла Пугачева прикупила квартиру в Юрмале
18 июля 2019, 15:21 [«Аргументы Недели», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]
Нет секрета, что легенда российской эстрады Алла Пугачева очень жалует Юрмалу. Как и все предыдущие годы, Алла Борисовна с семьей проведут летом на рижском взморье.
Чета Пугачева – Галкин обычно арендуют одну и ту же виллу в Булдури. Неподалеку находится и дом Лаймы Вайкуле. Кроме того, рядышком живут и другие звезды российского шоу-бизнеса.
Из неофициального, но достоверного источника, буквально на днях, стало известно, что Алла Борисовна решила обзавестись собственной недвижимостью.
Разумеется, все происходило в «тайном режиме».
По словам источника, выбор Примадонны «пал» на очаровательный «домик» по проспекту Дзинтари 28. Это центр Юрмалы.
Сведущие люди утверждают, что квартиры в таком «домишке» стоят более 400 000 евро, а метраж составляет более 100 метров.
Обычно, такие квартиры в Юрмале продают даже с «голыми» стенами.
Но если есть половина миллиона евро, то и на мебель деньги найдутся.
Еще одна звезда российской эстрады получила недвижимость и вид на жительство в Латвии.
Кстати, чтобы получить вид на жительство в Латвии, можно приобрести недвижимость «всего» за 250 000 евро.