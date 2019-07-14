41-летняя актриса Ирина Пегова продемонстрировала пышную фигуру в купальнике
14 июля 2019, 08:00 [ «Аргументы Недели» ]
Известная российская актриса Ирина Пегова никогда не стеснялась акцентировать внимание на своих формах. На днях 41-летняя знаменитость продемонстрировала пышную фигуру в купальнике.
Фотография была сделана на пляже в Ницце, где Ирина сейчас отдыхает со своей дочерью. На снимке Пегова запечатлена лежащей на гальке в эффектном слитном купальнике белого цвета. Купальный костюм, который делает акцент на линии декольте, украшают цветные рисунки.
Многие отметили, что Ирина, которая не вписывается в модельные стандарты красоты, выглядит превосходно: ее фигура является подтянутой и очень женственной.
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