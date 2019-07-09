Лера Кудрявцева опубликовала видеозаписи, на которых впервые показала лицо маленькой дочки

Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала видеозаписи, на которых впервые полностью показала подписчикам лицо маленькой дочки. До этого знаменитость старалась снимать малышку сбоку или со спины.

На видео можно увидеть несколько роликов с маленькой Марией, которая качается на качелях. Девочка всегда выглядит очень серьезной во время данного процесса. Более того, малышка категорически отказывается уходить с детской площадки.

Многие отметили, что Мария невероятно похожа на обоих родителей: черты лица девочка переняла от мамы, а яркие голубые глаза достались ей от отца. Подписчики обратили внимание на то, что Лера Кудрявцева очень ярко и модно одевает свою дочку – у нее множество курточек, шапочек и туфелек.