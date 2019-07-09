Лера Кудрявцева опубликовала видеозаписи, на которых впервые показала лицо маленькой дочки
9 июля 2019, 13:40 [ «Аргументы Недели» ]
Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала видеозаписи, на которых впервые полностью показала подписчикам лицо маленькой дочки. До этого знаменитость старалась снимать малышку сбоку или со спины.
На видео можно увидеть несколько роликов с маленькой Марией, которая качается на качелях. Девочка всегда выглядит очень серьезной во время данного процесса. Более того, малышка категорически отказывается уходить с детской площадки.
Многие отметили, что Мария невероятно похожа на обоих родителей: черты лица девочка переняла от мамы, а яркие голубые глаза достались ей от отца. Подписчики обратили внимание на то, что Лера Кудрявцева очень ярко и модно одевает свою дочку – у нее множество курточек, шапочек и туфелек.
Посмотреть эту публикацию в Instagram