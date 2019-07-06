Карен Шахназаров встретился с родной дочерью спустя 20 лет

О личной жизни Карен Шахназаров известно много, как и о любой публичной личности, а вот о его чувствах и переживания практически ничего, поскольку кинорежиссер предпочитает не делиться личным с публикой. И все же об одном моменте он вспоминает со слезами на глазах.

С дочерью Анной он не общался более 20 лет. Его вторая жена Елена Сетунская забрала четырехлетнюю девочку и тайно вывезла в Америку. Режиссер тяжело переживал расставание, но всегда надеялся, что пройдет время и они обязательно встретятся. Он даже думал разыскать ее, когда снимал фильм в Штатах, но не рискнул.

«Я мог полететь и найти ее, но что-то меня остановило. Это сложный момент, не знаешь, какая реакция будет, и я доверился Богу», — вспоминал режиссер на шоу Малахова.

Через 20 лет Анна сама нашла его. Когда Карен Георгиевич прилетел в Нью-Йорк с рабочим визитом, и ему позвонила девушка, которая на ломанном русском сказала в трубку, что она его дочь.

«Довольно странно, когда встречаешь ребенка спустя столько лет и понимаешь, что она уже принадлежит другой цивилизации. Анна симпатичная, успешная и яркая девушка. Все было как в сериалах – мы заплакали. После этого много говорили…», — вспоминает Шахназаров.

По словам отца, его дочь тоже связана с кино и работает директором у известных режиссеров, таких как Спайк Ли и Джим Джармуш, так что это у нее наследственное.