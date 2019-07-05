«Это семейная история двух людей из крови и плоти», муж Лолиты о разводе

Когда Лолита Милявская объявила о разводе с пятым мужем, многие не поверили. Певица прожила в браке с 44-летним тренером Дмитрием Ивановым около девяти лет, и всегда говорила, что обрела настоящее женское счастье, научилась идти на компромиссы и ценить душевные отношения.

И все же «наступила пора расстаться», поскольку из отношений ушла любовь. Из признаний Лолиты в Instagram стало ясно, что инициатором разрыва стал именно Дмитрий. «Это не то событие, чтобы его освещать. Это внутренняя история. Нечем бравировать... Семейная история двух людей из крови и плоти. Что-то рассказывать и выносить напоказ не считаю нужным», — прокомментировал развод супруг Лолиты журналистам «СтарХит».

За плечами у пары много разных ситуаций, которые сплотили их, сделали по-настоящему близкими людьми. Например, несколько лет назад Дмитрий попал в секту, и Лолита мужественно боролась с зомбированием своего супруга. Именно поэтому, даже расставаясь, певица написала, что своего бывшего в обиду не даст, особенно тем, «кто будет пытаться писать про него гадости».