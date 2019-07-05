Кольцо стоимостью в пять квартир. Новое украшение Аллы Пугачевой поразило всех
5 июля 2019, 12:30 [ «Аргументы Недели» ]
Алла Пугачева попала на фото с роскошным кольцом на пальце. Олеся Судзиловская в своем Instagram- аккаунте опубликовала снимок с Примадонной, и бдительные поклонники заметили новое украшение, которое поразило их красотой и размером камня.
Специалисты говорят, что такое кольцо с крупным центральным бриллиантом в 12 карат стоит не меньше 28 млн рублей. Оно очень редкое и сделано не заказ, утверждают ювелиры.
«Даже среди брендов такое кольцо — редкий гость. Видно, что украшение создали по индивидуальному заказу. По самым скромным оценкам, цена такого украшения начинается от 450 тысяч долларов и в зависимости от бренда она может достигать любых высот», - цитирует дизайнера украшений kp.ru