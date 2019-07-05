Кольцо стоимостью в пять квартир. Новое украшение Аллы Пугачевой поразило всех

Алла Пугачева попала на фото с роскошным кольцом на пальце. Олеся Судзиловская в своем Instagram- аккаунте опубликовала снимок с Примадонной, и бдительные поклонники заметили новое украшение, которое поразило их красотой и размером камня.

Специалисты говорят, что такое кольцо с крупным центральным бриллиантом в 12 карат стоит не меньше 28 млн рублей. Оно очень редкое и сделано не заказ, утверждают ювелиры.

«Даже среди брендов такое кольцо — редкий гость. Видно, что украшение создали по индивидуальному заказу. По самым скромным оценкам, цена такого украшения начинается от 450 тысяч долларов и в зависимости от бренда она может достигать любых высот», - цитирует дизайнера украшений kp.ru

Подписчики тут же посчитали, что на такое «колечко» можно купить пять однокомнатых квартир в столице и предположили, что это подарок мужа певицы Максима Галкина на 70-летие артистки.