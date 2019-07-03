Анджелина Джоли госпитализирована

Голливудская актриса Анджелина Джоли недавно упала в обморок, после чего была госпитализирована. Поклонники давно переживают за здоровье артистки и отмечают, что за последнее время она сильно изменилась.

После развода с Брэдом Питтом Анджелина Джоли стала резко терять в весе. Фанаты заверяют, что актрису в последнее время буквально невозможно узнать. Недавно 44-летняяя голливудская звезда потеряла сознание от истощения, передаёт Мир24. Актрису госпитализировали, но она решила не оставаться в больнице и даже не стала дожидаться результатов анализов. Вместо этого актриса предпочла отправиться на съёмочную площадку