Актриса Любовь Толкалина, обладательница прекрасной стройной фигуры, любит плавать и загорать. Но на пляжи, где собрается много людей, ходить боится. А все потому, что ее - знаменитость - узнают, начинают тыкать пальцем в ее сторону и что самое ужасное - тайно фотографировать.

У Толкалиной в Инстаграм опубликовано много ее пляжных фото. 41-летней актрисе скрывать нечего. Нет ни одного недостатка фигуры. Люба выложила новые фото в бикини и написала целый пост: "У моря аншлаги....Я очень боюсь на общих пляжах вовсе не перспективы попасть в толпу купальщиков, где глазеют, тайно фотографируют и даже показывают пальцем .... я боюсь местного музыкального меню... этот аспект парализует меня полностью.... эта пытка мёртвой музыкой делает и море ядовитым... никуда не спрячешься, только если уплыть подальше....". на одном из пляже ее порадовала композиция группы Aerosmith.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Любовь Толкалина (@tolkalinaliuba)27 Июн 2019 в 1:36 PDT