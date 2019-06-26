Известный продюсер Яна Рудковская рассказала, что вынуждена была вызвать батюшку, чтобы "освятить дом" после череды странных событий. По её словам, в доме стали раздаваться странные звуки и крики, ощущаться присутствие "невидимых" людей, а двери открываются сами по себе.

"На 3 этаже начали происходить странные вещи: внезапно резко открываться ночью дверь в комнату Саши, которую можно открыть только сильно нажав на ручку двери, кричать диким смехом игрушка в гардеробной...Няня Саши пожаловалась,что чувствует присутствие кого -то постоянно... Часы постоянно показывают неправильное время! То останавливаются,то снова идут,хотя батарейки меняем постоянно", - написала знаменитость в Instagram.

Рудковская заметила, что всё это может показаться бредом, но вчера поздно ночью "маленькая безобидная собачка" громко лаяла и рычала на кого-то в темноте. Продюсер отметила, что сын Саша тоже боится один подниматься на третий этаж и чувствует, что кто-то находится рядом.

Знаменитость считает, что причиной могут быть ещё старинные вещи, находящиеся в доме.

"Я в жизни в такие вещи не верила,как и Евгений,но сегодня вызывали батюшку осветить дом.Так как стало всем уже не по себе... Как -то не хочется обижать этого кого -то , но и жить с этим тоже не хочется дальше", - заключила она.