Бывший директор артиста Никиты Джигурды Антонина Саврасова во вторник подсчитала, какую сумму российский продюсер Бари Алибасов "заработал" к настоящему моменту на своем отравлении.

По ее словам, в общей сложности Бари Каримович получил уже около 2 млн рублей. Саврасова также заметила, что инцидент с Алибасовым странным образом совпал с тридцатилетним юбилеем со дня образования группы "На-На" и юбилейным гастрольным туром коллектива, передает kp.ru.

Экс-директор Джигурды уверяет, что за ролик с промыванием желудка Алибасов получил от телеканалов 10 тыс. долларов. А участие в шоу Андрея Малахова в общей сложности принесло продюсеру 800 тыс. рублей,отмечает "Газета.ру".