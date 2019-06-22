Подробности тайной свадьбы актрисы Анастасии Макеевой. Кто же стал избранником звезды?

37-летняя актриса Анастасия Макеева удивила многих своих поклонников, когда те заметили на ее пальце обручальное кольцо. Больше двух лет назад она развелась с Глебом Матвейчуком. С тех пор актриса не афишировала свою личную жизнь.

Но еще в январе звезда, подводя итоги года написала в своем Instagram-аккаунте: «За два месяца в моей жизни изменилось всё! Просто всё! Я потеряла подругу и нашла подругу, я рассталась с домработницей, что была 9 лет рядом и стала членом семьи, я потеряла любовь и обрела семью, я потеряла работу и обрела свободу, а вместе с тем новые дороги и новые направления. Человек так устроен, что перемены его всегда пугают, но только он встретит новые обстоятельства и не струсит, вспомнив вкус свободы и испытав жажду новых свершений, то словно птица взлетает ввысь».

Так поклонники поняли, что Анастасия тайна вышла замуж в третий раз, но имя своего избранника она всячески скрывала. И только спустя полгода начинают всплывать подробности тайной свадьбы звезды. «Свадьбы у нас фактически и не было. Только он, я и водитель. Шофер сделал несколько кадров на мобильный — и все. У Александра были важные деловые переговоры. Сначала обижалась, а потом поняла, насколько ценно его отношение ко мне. Он же любит просто так, а не из-за того, что я известная артистка», — рассказала Макеева.

Журналистам удалось разузнать подробности о мужчине Анастасии. Бизнесмен Александр Сакович моложе звезды театра и кино на пять лет. Мужчина родился в Новосибирске, там окончил спецшколу милиции и академию госслужбы, получив образование юриста. Сейчас Сакович является председателем правления межрегиональной коллегии адвокатов, пишет telegram-канал «Звездная лента».