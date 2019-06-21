Николай Дроздов признался, почему ушёл из «В мире животных»

Учёный-зоолог и бывший ведущий передачи «В мире животных» Николай Дроздов рассказал, почему оставил телепрограмму, над которой работал более сорока лет.

После того, как Дроздов объявил о своём уходе из «В мире животных», многие предположили, что дело в зарплате зоолога. Николай Николаевич опроверг такие слухи и назвал их «ахинеей», передаёт РИА Новости. Он отметил, что за годы работы на телевидении проблем с зарплатой у него не возникало.

«Я больше полугода не работаю в качестве ведущего или соведущего, но я соратник, единомышленник и даже научный консультант. Естественно, я не больной, чтобы просить деньги за то, что мне звонят и спрашивают про отличие индийского слона от африканского», - объяснил Дроздов.