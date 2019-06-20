Алибасов назвал своего врача шарлатанкой и вызвал полицейских

К дому Бари Алибасова приехали сразу две полицейские машины. Первую вызвала лечащий врач продюсера, которой показалось, что его удерживают в квартире насильно. А вторую вызвал сам Алибасов, который заявил, что врач – шарлатанка.

У Бари Алибасова умерла тёща

Алибасов заявил, что Марият Мухина не является его лечащим врачом и назвал женщину шарлатанкой. В ходе ссоры с Мухиной продюсер даже вызвал наряд полиции, передаёт Lenta.Ru.

В НИИ скорой помощи имени Склифосовского также заявили, что у них нет сотрудницы по имени Марият Мухина. «Она не наш врач, она не врач нашей клиники», - заявили в больнице.