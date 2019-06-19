В Северной Ирландии начались съемки приквела "Игры престолов", сообщает телеканал CNN. Проект с рабочим названием "Долгая ночь", по сообщениям СМИ, начали снимать еще на прошлой неделе.

Известно, что сценарий был написан автором оригинальной истории Джорджем Мартином совместно с Джейн Голдман ("Люди Икс: Первый класс"), которая выступит в качестве одного из шоураннеров проекта.

По данным издания, для съемок подготовили "различные объекты", включая Titanic Studios в Белфасте. Это одна из крупнейших киностудий Европы, она была задействована при съемках "Игры престолов".

Отмечается, что на данном этапе речь идет об одном эпизоде, от эффективности которого будет зависеть, закажет ли HBO сезон. Потому пока неизвестно, будут ли проходить съемки и в других локациях.