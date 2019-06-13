"Тоже мне Мерилин Монро недоделанная! Что за душевный стриптиз?" известный блогер посмеялась над истерикой Розы Сябитовой

Соведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова устроила истерику в социальной сети. Она считает, что люди не знают ее настоящей, не принимают ее. А видят только экранный образ и удивляются, если в жизни она ему не соответствует.

«Как меня все достало!!! Третью ночь не могу спать. Удушье, ком в горле, сердце бьется как воробей. Мне страшно. Похоже на старости лет схожу с ума. Почему люди не видят и не хотят видеть меня настоящую??? Почему не понимают, где я, а где мой образ? Последней каплей стал звонок подруги - попытка быть собой наткнулась на недоумение: «Роза, что с тобой? Где твой фирменный голос? Что-то случилось?» Да ничего не случилось!!! Просто выключила первую кнопку и включила себя настоящую и живую! Но настоящая я никому не нужна! Или меня уже нет настоящей? Сваха погребла под собой все живое? Всё. Я больше не могу...», - написала она в своем Instagtam-аккаунте.

И подписчики сразу же бросились жалеть звезду, советовать плюнуть ей на недостойных друзей и поехать развеяться к морю. Но не все готовы поддержать «публичный душевный стриптиз» телесвахи.

«Тоже мне - Мерилин Монро недоделанная! Крикливую бабу-хабалку, пришившую на старости лет силиконовое вымя, перестал устраивать её нынешний имидж. Я, на самом деле, не такая, какой вы видите меня на экране! Вот Америку-то открыла дура старая! Эта самая сваха, от которой теперь пытается откреститься Сябитова, принесла ей славу и деньги. Вполне себе весомые ништяки, чтобы испытывать благодарность к мирозданию, а не ныть унылым говном, что твоя настоящая душенька никому не нужна», - раскритиковала Сябитову блогер Лена Миро.

Она написала, что мы все носим маски, вот только одни приносят славу и деньги, а другие мы вынуждены носить, чтобы просто выжить. И надо быть благодарными, если повезло получить первую.

«Скажу, как есть: быть самым читаемым блогером России Леной Миро - гораздо круче, чем переводчицей Еленой Мироненко на заводе. Больше денег. Больше свободы. Лучше стиль жизни. Носила ли при этом маску на работе Елена Мироненко? Да, постоянно: улыбалась дебилам-начальникам, слушала сплетни кошёлок, стараясь оставаться своей в стае. Ношу ли маску теперь? Да, ношу. В жизни я говорю тихим голосом. В реальной жизни мне свойственна мягкая подача информации. А вот за монитором я - питбуль: вцепилась - загрызу. Буду ли я по этому поводу ныть и переживать? Нет, не буду. Наоборот: спасибо, что читаете», - высказала Мироненко свою честную позицию.