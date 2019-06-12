Приходько выиграла суд у команды Порошенко

Украинская певица Анастасия Приходько заявила, что выиграла у команды экс-президента Украины Петра Порошенко компенсацию за то, что ее якобы обманным путем сняли в предвыборном ролике.

По словам соратницы лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, размер компенсации за незаконное использование ее образа в предвыборном ролике Порошенко составил десять тысяч американских долларов.

По версии Приходько, глава Минкультуры Украины Евгений Нищук предложил ей сняться в социальном ролике, однако о том, что в конце видео будет фраза "Вместе с Петром Порошенко", ей никто не сказал.

О том, что Анастасия Приходько снялась в предвыборном ролике Петра Порошенко, стало известно в феврале прошлого года. Изначально певица требовала от команды экс-президента около 20 тысяч долларов.