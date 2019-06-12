«По брачному договору все останется Юлиану», - певица Анастасия уже решила вопрос с завещанием

Несколько месяцев назад под бдительным оком камер программы Малахова некогда популярные певцы Юлиан и Анастасия промаршировали в ЗАГС, чтобы после 27 лет знакомства объявить себя мужем и женой. «Две звезды, две светлых повести»…

В данном случае и звезды уже не те, и повести довольно грустные. Ему 45 и он впервые за все свои странные отношения с престарелыми дамами повел избранницу под венец. Ей 54 и замужем она побывала уж 6 раз. Многие считают, что вся свадьба – фарс и просто пиар двух сбитых летчиков, которые уже давно не интересны зрителю. Сами же новобрачные рассказывают скорее не о страсти, а о теплых дружеских отношениях.

«Мы не любим сюси-муси и находиться друг с другом ежесекундно. Вообще, думаю, любые ссоры в парах возникают из-за замкнутого пространства. А нас выручает работа: то я уезжаю на гастроли, то Настя, благодаря чему еще ни разу сильно не поругались», - раскрывает секрет отношений Юлиан.

Единственное из-за чего спорят супруги, да и то в шутку, это еда. Юлиан – вегетарианец, а вот Анастасия – любит мясо. «Стараюсь не подпускать любимую к плите, все сам. А вообще, сыр сулугуни и помидоры — лучшая для обоих еда. Единственная разница между нами: я не ем мясо. Но и тут выкрутились — купили два холодильника, Настин называю моргом», - цитирует Юлиана «Стар Хит».

Свадебное путешествие, о котором так мечтали оба супруга, сорвалось. Анастасию покусала собственная собака, но пара не отчаивается и до сих пор решает, куда же они отправятся – в Израиль или на Мальдивы. Зато с наследством уже все решено. «Решила: в брачном договоре, который у нас обязательно будет, прописать пункт: все имущество останется супругу и его семье в случае, если уйду первой. Для меня материальное неважно, дай только Бог нам побольше времени вместе прожить»,- призналась Анастасия.