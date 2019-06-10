СМИ: Аскольд Запашный попал в ДТП в Москве

Утром в понедельник, 10 июня, в СМИ появилась информация о том, что художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный попал в дорожно-транспортное происшествие в Москве.

Согласно последним данным осведомленных источников, в иномарку артиста въехал другой автомобиль, передает сегодня портал Газета.Ru.

Осведомленные источники утверждают, что водитель второй машины скрылся с места аварии. Аскольд Запашный остался на месте ДТП и незамедлительно вызвал сотрудников ГИБДД. К настоящему моменту другой информации о случившемся в СМИ не поступало.