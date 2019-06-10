"До нее он просто был самовлюблённым чуваком, а теперь поверил в свою гениальность", Божена Рынска о романе Собчак и Богомолова

Ксения Собчак и Константин Богомоловым не блистали на красной ковровой дорожке юбилейного «Кинотавра», но пара встретилась в фойе и прошла на свои места. Они вели себя как «нежные влюбленные, ворковали и предано смотрели друг другу в глаза», написали в Сети очевидцы. А между тем, Божена Рынска довольно нелестно высказалась о романе режиссера и экс-кандидата в президенты.

«Все Ксюшины парни…— это проявление какого-то антисценария из детства, когда мутишь только с теми, кто сейчас наиболее цитируем. Короткое лето с Яшиным, теперь вот эта интрижка с Богомоловым. Режиссёр он не бесталанный, но хайпа в нем больше, чем искусства», - написала Божена в telegram-канале.

Она считает, что Богомолов настолько гонится за внешней формой, так старается удивить и эпатировать, что забывает о содержании и сути.

«Его проблема в том, что до Собчак он просто был самовлюблённым, а сейчас Богомолов стал чуваком, который всерьёз верит в свою гениальность. В «Содержанках» было больше хайпа, чем сценария. Больше понтов, чем актёрской игры. Поэтому под конец он вообще развалился. А отгадка проста — Богомолов решил работать на аудиторию с невзыскательным вкусом, которая радостно ему подмахивает. Зато ему теперь отдают свой театр. Ксюша похлопотала. Если раньше у неё был актеришка-подкаблучник, то теперь она приручила режиссеришку. И он так ослаб духом под ее влиянием, … что как-то даже не жалко его. Мог расти и расти, да взял и добровольно уменьшился. А ведь когда-то недурно умел читать Сорокина», - критикует Божена Рынска.