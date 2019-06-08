Александр Буйнов показал веселое черно-белое фото компании с Аллой Пугачёвой

Знаменитый певец Александр Буйнов в субботу днем порадовал своих поклонников, выложив фото из своего альбома с Аллой Пугачёвой и участниками группы ВИА "Весёлые ребята".

"Самый сильный состав ВИА «Веселые ребята» Всех узнали? Это мы в Германии(ГДР) ставим на уши немецких товарищей!" - рассказал Буйнов и представил артистов в хэштегах: Пугачёва, Буйнов, Анатолий Алёшин, Вадим Голутвин.

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Интересный комментарий написал мужчина, который до сих пор вспоминает концерт группы "Весёлые ребята", на который он попал в Брянске почти 45 лет назад: "Вас, Саша, таким и помню! 1974год. Брянск. Концерт в ДК БМЗ. Сестра берет меня на "Весёлых ребят". Алешин на барабанах. Тогда ещё не известный (но разве можно позабыть его нос:)! Барыкин с "Белладонной". Вы со скрипочкой в углу в клешах. А как запели "Варшавский дождь"! Потом за пианино сел обаятельный Павел Слободкин. Ох и сердцеед же был - несмотря на лысину! Да как дали вы "Как прекрасен этот мир".. Нынешним молодым, имеющим инет это не понять". (орфография и пунктуация автора сохранены". Самого Буйнова сравнивают с Пушкиным.