"Схватил не ту яркую бутылочку": Лена Ленина исключила возможность отравления Алибасова со стороны

Светская львица и писательница Лена Ленина не смогла остаться равнодушна к трагедии продюсера Бари Алибасова. По словам девушки, она давно общается со знаменитостью и он всегда отличался рассеянностью и "неважным зрением".

Никас Сафронов: Может, Алибасов был в состоянии наркотического опьянения, что-то понюхал...

Лена Ленина исключила любую возможность отравления со стороны и попытку пиара. Светская львица отметила, что Бари Алибасов действительно находится в тяжёлом состоянии в реанимации и к нему никого не пускают.

"...остаётся только молиться за Бари Каримовича и за то, что его организм выдержит это испытание. Бари - мой друг, и я давно знаю за ним такую особенность, как небрежность в запихивании в рот со стола с любых тарелок всего подряд, особенно когда торопится и голоден. Вот теперь и жажда подвела. И неважное зрение. Схватил не ту яркую бутылочку", - написала писательница в Instagram.