9 февраля стартует новый сезон музыкального проекта "Фактор А". О том, что ждет зрителя, рассказала художественный руководитель проекта, Примадонна российской эстрады Алла Пугачева.

Музыкальные данные – не единственное, что требуется от участников шоу. "Мне интересен характер, — говорит Алла Пугачева, — если его нет, значит, кроме красивого голоса, ничего и не будет, а это хорошо, но мало!". У тех, кто приходит на кастинг, есть только отдельные требуемые качества, и "Фактор А" и занимается воспитанием недостающих. "Очень интересно следить за тем, как они меняются к пятой-шестой программе! Они взрослеют, начинают петь осмысленно. Но у нас очень жесткий формат, поэтому многие уходят в начале, так и не успев раскрыться", — рассказывает Пугачева.



