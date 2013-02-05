Ксения Бородина поделилась впечатлением о романе «50 оттенков серого»

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина отдыхает в Таиланде. Море, солнце, интересные эксурсии с любымими дочкой Марусей и Михаилом. Во время отпуска Ксюша читает романы, в том числе модный эротический «50 оттенков серого».

Но дойдя до второго тома, телеведущей роман наскучил. Бородиной надоели многочисленные упоминания «внутренней богини» главной героини «50 оттенков серого» студентки Анастэйши. Ксения в своем блоге призвала читателей поделиться впечатлениями о романе британской писательницы Э. Л. Джеймс, написанном и изданном в 2011 году.

Поклонники Ксюша также заметили, что теряли интерес к концу первой части книги. По их мнению, третья часть даже скучнее, чем вторая. Многие отмечают, что в романе сюжет мало похож на реальный.

Но в мире книга «50 оттенков серого» продолжает набирать популярность, по ней собираются снимать фильм. Актриса Мила Кунис хочет сняться в экранизации эротического бестселлера «50 оттенков серого». Мила Кунис призналась, что ей хочется «что-нибудь веселого и нового».

Напомним, перед самым вылетом у Михаила - возлюбленного Ксении - прихватило спину. Терехин надеется, что облегчение принесет тайский массаж.