Лена Ленина вышла замуж за французского миллионера (ФОТО)

У светской львицы Лены Лениной в минувшие выходные состоялась свадьба в ресторане Кон-Тики. Следует заметить, что сама церемония бракосочетания состоялась еще несколько месяцев назад на Бали.

Но только сейчас Лена решила показать своего супруга широкой публике. Избранником писательницы стал французский граф и миллионер Паскаль.













На празднике молодожены еще раз обменялись кольцами с крупными бриллиантами. Свидетелем со стороны невесты стал Иосиф Кобзон, подаривший Лене перстень с камнем и три своих песни, в том числе знаменитую «Свадьбу».









Среди приглашенных на свадьбу также были замечены Нонна Гришаева, Костя Дзю, Алексей Панин и Роза Сябитова. Последняя, поговаривают, поймала букет невесты.









Целительница Джуна редко появляется на светских мероприятиях, но очень любит писательницу. Именно поэтому и она приехала поздравить молодых.









Фото с сайта info-altai.ru

На выходе гостям вручали подарочные наборы по уходу за собой от Лены Лениной.

Правда, злопыхатели говорят о том, что все это лишь продуманная пиар-акция, во что, кстати, легко поверить, взглянув на фотоотчет о свадьбе, сообщает eg.ru. Снимки, представленные Лениной, изобилуют огромным количеством брендов, ставших спонсорами мероприятия, а также внушительным списком подарков: молодоженам достались гламурный автомобиль китайского производства ярко-розового цвета, ювелирные украшения, огромное количество шоколада, меха, картины и другие приятные мелочи.





