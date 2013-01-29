Гастрольный тур Анастасия Волочкова продолжит в Югорске (ФОТО)

После новогодних каникул на Мальдивских островах, празднования дня рождения и бурного выяснения отношений с Игорем Вдовиным, Волочкова начала гастрольный тур, который во вторник продолжится концертами в Югорске.

Вчера вечером Анастасия Волочкова выложила в Твиттер свои фото без макияжа, сделанные в Нижнем Тагиле, а сегодня рано утром артистка уже позировала на перроне железнодорожного вокзала Югорска.









Из Нижнего Тагила Волочкова захватила с собой часть подаренных ей цветов и подписала снимок: "Мы в Югорске. Цветочки доехали в поезде и выжили. Мороз такой!"