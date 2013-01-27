Алексей Воробьёв в сознании, но по-прежнему находится в реанимации

Однако концертный директор музыканта Леонид Дзюник не подтвердил Интернет-СМИ информацию о параличе Алексея Воробьёва.

– Я не в Лос Анджелесе, не могу точно сказать, как себя чувствует Алексей. Но новостей нет, знаю, что он идет на поправку.