Анастасия Волочкова знает, что именно может отвлечь мужчин от женщин (ФОТО)

Анастасия Волочкова на Мальдивских островах открыла для себя (и поделилась с поклонниками), что именно может отвлечь мужчин от женщин.

"Я на фитнесе. Вот что может отвлечь мужчин от спорта,женщин и многого другого..", - так подписала Волочкова очередное фото, выложенное ", - так подписала Волочкова очередное фото, выложенное в Твиттере (орфография автора сохранена - ред.)