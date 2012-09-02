Александр Онофрийчук получил главный приз фестиваля «Крым Мьюзик Фест»

Победителем второго музыкального фестиваля «Крым Мьюзик Фест» стал молодой украинский исполнитель Александр Онофрийчук. Счастливчик получил главный приз фестиваля – 50 000 долларов.

Говорят, победителя фестиваля «Крым Мьюзик Фест» выбрала сама Алла Пугачева, но представители оргкомитета фестиваля отрицают этот факт. Голосование проходило в холле ялтинского концертного зала «Юбилейный». Зрители также могли проголосовать на официальных сайтах телеканала «1+1» и Русского радио.

Но официальные власти автономии решили одарить своими подарками других конкурсантов. Певец из России Евгений Сесарев отдохнет две недели в Ялте. Соответствующий подарочный сертификат артисту на церемонии закрытия фестиваля вручил председатель Верховной Рады Крыма Владимир Константинов.

Кроме того, заместитель председателя Совета министров АРК Георгий Псарев от имени правительства автономии подарил конкурсантке из Украины Илларии путевку в Крым. Также молодая исполнительница получит возможность снять клип о крымском полуострове.

В последний день фестиваля, 31 августа выступили Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Маша Распутина, Борис Моисеев, Александр Пономарев, Наталья Могилевская, группа «Армия», сообщает «АН Крым».

Олег Скрипка выступил со скрипачом-виртуозом из Канады Василием Попадюком, Тамара Гверцетели исполнила композицию «Malade» в дуэте с украинской певицей Милой Нитич. Сюрпризом для зрителей стало выступление российского актера Дмитрия Певцова и группы «Картуш».

Всего в этом году в фестивале приняли участие порядка 300 музыкантов, артистов и балетных коллективов из разных стран мира.