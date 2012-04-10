В Интернет попало видео с крестин дочки Киркорова Аллы-Виктории (ВИДЕО)

Знаменательное событие произошло в жизни короля российской поп-музыки Филиппа Киркорова. 8 апреля, на Вербное воскресенье, певец окрестил свою единственную принцессу - маленькую доченьку Аллу-Викторию.

8 апреля - день рождения матери певца, Виктории. К сожалению, она уже ушла из жизни. И в этот же день - день ангела у всех женщин по имени Алла.

Крестным отцом Аллы-Виктории Киркоровой стал телеведущий Андрей Малахов. А крестной матерью малышки женщина - подруга Филиппа Бедросовича. В передаче "Пусть говорят", которая снимала подготовку к этому важному событию в особняке артиста и сами крестины в храме Ильи Пророка в Обыденном переулке, так и не показали ее лицо. Филипп сказал, что это - секрет, кто крестная мать его дочки.

Андрей Малахов приехал в загородный дом, где живет малышка с тетей Филиппа Мари. Киркоров подготовил для своей девочки хоромы. Все продумал: кроватка, весы для взвешивания, море игрушек и нарядов. Заботливый отец обращает особое внимание на наряды Аллы-Виктории. Малахов подарил девочки чудесное крошечное платьице.









В храме Алла-Виктория была в белом воздушном платье. Как ранее отметил Николай Басков, Алла-Виктория удивительный ребенок. Не плакала, даже когда ее окунали в купели. Ани Лорак прилетела с мужем. Ее Софийку крестила накануне в Киеве. Певица отметила, что ее дочка ревела, а малышка Киркорова не проронила ни слезинки. Ани не исключает, что девочки будут дружить.

Отец Тимофей проводил церемонию крещения. Священнослужитель - духовный наставник Киркорова. Девочке дали имя Алла. Среди гостей были только родные и самые близкие Филиппа - отец, Алла с Максимов, Лолита с мужем Дмитрием Ивановым, Ани Лорак с мужем, чета Юдашкиных, Вячеслав Манучаров, Геннадий Хазанов, Анжелика Агурбаш и другие.

Андрей Малахов подарил крестной дочери уникальную икону. Геннадий Хазанов - ангела. У малышки значительно пополнился гардероб - надарили платьишек, кофточек, башмачков.

Крестины Аллы-Виктории отмечали в ресторане. Алла Пугачева пожелала девочке здоровья. По ее мнению, это самое главное. А Филиппу предложили подумать - девочке нужен братик, он пообещал не задерживаться с этим.

Напомним, первенец Киркорова появился на свет в США 26 ноября 2011 года от суррогатной матери.